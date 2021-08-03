ФБК оштрафовали на 500 тыс. рублей из-за отсутствия маркировки иноагента на сайте ЕСПЧ

Москва, 3 августа. Суд оштрафовал ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России).

Организации придется заплатить 500 тыс. рублей за отсутствие маркировки «иноагент» на интернет-сервисе по поиску дел в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Соответствующее решение вынес Симоновский районный суд Москвы, сообщается на официальном сайте судебной инстанции.

Фонд признали виновным по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»). Сторона обвинения поделилась доказательствами того, что организация совершила административное правонарушение. Так, в постановлении суда говорится, что наличие противоправных действий со стороны «Фонда борьбы с коррупцией»1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) подтверждается «скриншотами, актом об изготовлении скриншотов, актами видеофиксации, а также CD-дисками с видеозаписью».

Министерство юстиции РФ ранее включило восемь журналистов в список СМИ, выполняющих функции иноагентов. Среди прочих там оказались Максим Глинкин, Ольга Чуракова3, Мария Железнова3, Роман Баданин3 и Юлия Ярош3, сообщало РИАМО.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

3 Иностранный агент.