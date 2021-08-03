Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 августа 14:09
14:06
Армия
National Interest: ловкий трюк России превратил Т-14 в «убийцу» танков НАТО
14:06
Шоу-бизнес
Экс-солист «Непары» сообщил об исчезновении дочери
14:05
Происшествия
В Кувейте полыхает крупнейшая в мире свалка автопокрышек
14:05
Политика
Мухин назвал «разрушающим моральный облик Запада» разгон COVID-протестов в ФРГ
14:05
Происшествия
Прокуратура проводит проверку после обнаружения брошенного ребенка в Подмосковье
14:04
Шоу-бизнес
Александр Гордон вспомнил, как его чуть не убил гость программы «Мужское/женское»
14:04
Общество
Почерк западных спецслужб: озвучены версии гибели белоруса Шишова на Украине
14:02
Весь мир
Шугалей анонсировал новое социологическое исследование по Африке
14:01
Политика
Адвокат назвал вопросом времени реакцию профильных ведомств на «школы» Ходорковского
14:01
Общество
Эфир: К чему приведет отмена моратория на смертную казнь в России
Все новости

Брошенную двухлетнюю девочку нашли на улице в Подмосковье

  /   Обновлено: 03 августа 2021 13:59
Происшествия
Брошенную двухлетнюю девочку нашли на улице в Подмосковье
pixabay.com  /  Greyerbaby

Москва, 3 августа. Жительница подмосковного Жуковского обнаружила на улице маленькую девочку. Рядом с ней лежала сумка, в которой находились детские вещи.

На вид ребенку около двух лет, никого из взрослых поблизости не было. Встревоженная девушка вызвала сотрудников правопорядка, малышку увезли в больницу, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Полиция устанавливает личность родителей ребенка и опрашивает возможных свидетелей, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Накануне в Челябинске нашли ребенка, который потерялся во время прогулки. Мальчика осмотрели врачи скорой помощи, после чего он был передан родителям.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Брошенную двухлетнюю девочку нашли на улице в Подмосковье
жуковский девочка улица
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru