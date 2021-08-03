Брошенную двухлетнюю девочку нашли на улице в Подмосковье

Москва, 3 августа. Жительница подмосковного Жуковского обнаружила на улице маленькую девочку. Рядом с ней лежала сумка, в которой находились детские вещи.

На вид ребенку около двух лет, никого из взрослых поблизости не было. Встревоженная девушка вызвала сотрудников правопорядка, малышку увезли в больницу, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Полиция устанавливает личность родителей ребенка и опрашивает возможных свидетелей, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Накануне в Челябинске нашли ребенка, который потерялся во время прогулки. Мальчика осмотрели врачи скорой помощи, после чего он был передан родителям.