Московская Госавтоинспекция подвела итоги профилактического рейда

Москва, 3 августа. Сотрудники Госавтоинспекции в столице провели профилактическое мероприятие, направленное на выявление водителей в состоянии опьянения. Были подведены итоги.

За ночь с 30 на 31 июля этого года правоохранители зафиксировали 146 нарушений. Из них более 35 водителей находились в состоянии алкогольного опьянения, 33 — в наркотическом. Около 63 граждан отказались проходить процедуру освидетельствования и еще 9 были задержаны по признакам преступления.

Госдума РФ во втором чтении рассмотрела проект закона, который предусматривает ответственность за повторное вождение в состоянии опьянения, сообщала Deita. На данный момент законодательством предусмотрена ответственность за повторное вождение в нетрезвом виде — штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок от одного до двух лет.