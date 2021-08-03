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Московская Госавтоинспекция подвела итоги профилактического рейда

  /   Обновлено: 03 августа 2021 12:28
Общество
Московская Госавтоинспекция подвела итоги профилактического рейда
Федеральное агентство новостей

Москва, 3 августа. Сотрудники Госавтоинспекции в столице провели профилактическое мероприятие, направленное на выявление водителей в состоянии опьянения. Были подведены итоги.

За ночь с 30 на 31 июля этого года правоохранители зафиксировали 146 нарушений. Из них более 35 водителей находились в состоянии алкогольного опьянения, 33 — в наркотическом. Около 63 граждан отказались проходить процедуру освидетельствования и еще 9 были задержаны по признакам преступления.

Госдума РФ во втором чтении рассмотрела проект закона, который предусматривает ответственность за повторное вождение в состоянии опьянения, сообщала Deita. На данный момент законодательством предусмотрена ответственность за повторное вождение в нетрезвом виде — штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок от одного до двух лет.

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ГИБДД москва рейд
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