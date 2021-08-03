Соболь вывели из зала суда после конфликта с судьей

Москва, 3 августа. Приставы вывели Любовь Соболь из зала суда. Во время оглашения приговора по «санитарному делу» она начала снимать судью на мобильный телефон.

Обвиняемую удалили из зала за повторное осуществление видеосъемки без разрешения председательствующего судьи, что является нарушением положений пленума ВС РФ об открытости и гласности судопроизводства.

Кроме того, экс-юрист ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) находилась в общественном месте без защитной маски.

Соболь признали виновной в подстрекательстве к нарушению санитарных норм в ходе несогласованной акции в поддержку осужденного Алексея Навального в Москве. Ей назначили 1,5 года ограничения свободы.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.