Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 августа 12:37
12:36
Армия
Шойгу: делегации из 81 страны хотят посетить Международной военно-технический форум
12:35
Происшествия
Последствия урагана в Тверской области сняли на видео
12:34
Спорт
Боксер Альберт Батыргазиев гарантировал России еще одну медаль на Олимпиаде в Токио
12:32
Общество
Мурашко назвал ерундой сведения о чипировании через прививку от коронавируса
12:31
Политика
Москва обязала сотрудника посольства Эстонии покинуть Россию
12:30
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 3 августа, праздники, факты, люди
12:29
Армия
Шойгу рассказал о новейшем вооружении, которое получит ракетный крейсер «Адмирал Нахимов»
12:29
Шоу-бизнес
Директору МакSим удалось поговорить с певицей после ее выхода из комы
12:28
Общество
Мурашко заявил, что более 98% госпитализированных пациентов с COVID-19 не были привиты
12:28
Общество
Забег по переносу жен исключили из программы «Спорт для всех» в Белгороде
Все новости

Соболь вывели из зала суда после конфликта с судьей

  /   Обновлено: 03 августа 2021 12:19
Происшествия
Соболь вывели из зала суда после конфликта с судьей
instagram.com  /  @sobollubov

Москва, 3 августа. Приставы вывели Любовь Соболь из зала суда. Во время оглашения приговора по «санитарному делу» она начала снимать судью на мобильный телефон.

Обвиняемую удалили из зала за повторное осуществление видеосъемки без разрешения председательствующего судьи, что является нарушением положений пленума ВС РФ об открытости и гласности судопроизводства.

Кроме того, экс-юрист ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) находилась в общественном месте без защитной маски.

Соболь признали виновной в подстрекательстве к нарушению санитарных норм в ходе несогласованной акции в поддержку осужденного Алексея Навального в Москве. Ей назначили 1,5 года ограничения свободы.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Соболь вывели из зала суда после конфликта с судьей
суд москва соболь
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru