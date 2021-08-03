Прокуратура проверит соблюдение прав пассажиров задержанного рейса Москва — Хабаровск

Москва, 3 августа. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту задержки рейса в аэропорту Шереметьево на 12 часов.

Самолет авиакомпании «Россия» должен был вылететь 2 августа в 18:30 по московскому времени и направиться в Хабаровск. Однако из-за технической неисправности лайнера рейс перенесли. В итоге судно все-таки покинуло Шереметьево 3 августа. Всего пассажирам пришлось прождать 12 часов.

В связи с этим транспортная прокуратура СЗ организовала проверку. Правоохранители выяснят все обстоятельства инцидента и при наличии оснований примут соответствующие меры реагирования. Кроме того, за ситуацией лично наблюдает Северо-Западный транспортный прокурор Владимир Владимиров.