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Прохожий вколол неизвестное вещество 15-летней москвичке

  /   Обновлено: 03 августа 2021 10:59
Происшествия
Прохожий вколол неизвестное вещество 15-летней москвичке
pixabay.com

Москва, 3 августа. Неизвестный мужчина вколол неустановленный препарат 15-летней девочке, которая гуляла в парке. Она успела обратиться за помощью.

Школьница дошла до КПП военного училища и объяснила сотрудникам, что прохожий подошел к ней и сделал инъекцию. Пострадавшую увезли в больницу, где у нее диагностировали острое отравление неизвестным веществом.

Подозреваемого разыскивают. По данному факту проводится проверка, сообщил ФАН оперативный дежурный ГУ МВД по Москве.

Еще одно уличное нападение произошло в Екатеринбурге. Вооруженный ножом мужчина бросался на людей в сквере, расположенном рядом с железнодорожным вокзалом.

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