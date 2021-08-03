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В Москве хоккейные ворота рухнули на десятилетнего мальчика

  /   Обновлено: 03 августа 2021 10:24
Происшествия
В Москве хоккейные ворота рухнули на десятилетнего мальчика
epp.genproc.gov.ru  /  Прокуратура города Москвы

Москва, 3 августа. Медики госпитализировали юного жителя столицы РФ, который получил травмы при падении хоккейных ворот.

Инцидент произошел накануне в западной части города. В хоккейной коробке на улице Раменки упавшие ворота придавили десятилетнего мальчика. В результате случившегося ребенок пострадал. Прибывшие на место ЧП медики приняли решение госпитализировать несовершеннолетнего.

Инцидентом на спортивной площадке, который едва не закончился трагедией, заинтересовались правоохранители. Столичная прокуратура организовала проверку по факту случившегося, выясняются обстоятельства и детали ЧП.

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