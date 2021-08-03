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Около 25% месячной нормы осадков выпало ночью в Москве
Общество
Около 25% месячной нормы осадков выпало ночью в Москве
pixabay.com

Москва, 3 августа. Минувшей ночью на Москву обрушился сильный ливень, из-за чего в городе всего за несколько часов выпала почти четверть месячной нормы осадков.

По словам синоптиков, прирост составил около 20 миллиметров. При этом месячная норма осадков для августа в российской столице составляет 77 миллиметров.

«Данные получены в 06:00 с главной метеостанции на ВДНХ», — уточнили специалисты.

3 августа Москва будет находиться во владении тыловой части циклона. Это более холодный его фронт, предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Однако в этом году август все же может порадовать жаркой погодой. Такое мнение выразил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет «Ридус».

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