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Синоптик Леус предупредил москвичей о возможных дождях
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Синоптик Леус предупредил москвичей о возможных дождях
Общество
Синоптик Леус предупредил москвичей о возможных дождях
pixabay.com

Москва, 3 августа. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал жителям Москвы о погоде, которая ожидает их во вторник, 3 августа.

По словам синоптика, российская столица будет находиться во владении тыловой части циклона. Это более холодный его фронт, объяснил Леус.

Специалист отметил, что в Москве ожидается облачная погода, однако возможны прояснения. На территории города могут пройти небольшие дожди. Леус заявил, что температура воздуха в столице составит +23...+25 градусов, а на территории области +21...+26. Ветер западный 4-9 метров в секунду, добавил эксперт.

Как ранее сообщалось, сильный грозовой фронт с ливнем обрушился на Московский регион. Порывистый ветер, дожди и град наблюдаются практически во всех районах столицы.

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