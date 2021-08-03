Жителей Москвы призвали быть внимательными на улице из-за непогоды

Москва, 3 августа. Власти призвали жителей столицы быть внимательными на улице в связи с непогодой, сообщается в Telegram-канале московского комплекса городского хозяйства.

Специалисты предупреждают о грозе и сильном ветре. Непогода сохранится до утра.

«Дождь с грозой и порывами ветра до 15 метров в секунду сохранится до утра. Будьте внимательны на улице», — говорится в сообщении.

Специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова ранее сообщила, что кратковременные дожди ожидаются в Москве на протяжении практически всей недели. Температура воздуха в течение недели будет держаться в пределах +23...+25 градусов.