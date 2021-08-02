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Пилоты Московского авиацентра спасли за июль 63 человека
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Пилоты Московского авиацентра спасли за июль 63 человека
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 2 августа. Пилоты и специалисты Московского авиацентра (МАЦ) за июль приняли участие в 118 происшествиях, спасли 63 человека и пять животных.

При этом в 49 случаях пилоты санитарных вертолетов госпитализировали пострадавших людей с мест ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

В течение всего месяца техника авиацентра участвовала в тушении трех пожаров. Одно из возгораний произошло на Волгоградском проспекте, второе — под Красногорском, а третье — в районе Марьино. Также спасатели 66 раз выезжали на помощь людям, пострадавшим в авариях.

Как стало известно ранее, еще 15 лесных пожаров удалось ликвидировать на территории Якутии. В тушении были задействованы более 2 тыс. человек и 270 единиц техники.

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