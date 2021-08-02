Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 августа 21:22
21:13
Происшествия
Российские туристы были в числе пассажиров разбившегося в Анталье автобуса
21:10
Общество
Диетолог Круглова рассказала, как из молочного коктейля сделать здоровый перекус
21:10
Спорт
ФК «Ростов» лишился главного тренера
21:08
Шоу-бизнес
Продюсер «На-На» Алибасов занялся пошивом одежды для своей собаки
21:06
Политика
Франц Клинцевич оценил заявление Джо Байдена о новых санкциях США в отношении Кубы
21:00
Политика
Китай не оставляет ВОЗ выбора в вопросе с Форт-Детриком. Колонка Сергея Малинковича
20:59
Политика
Посол Антонов уверен, что США должны повлиять на Украину для переговоров с ЛДНР
20:54
Армия
В Китае смогли одной фразой описать исход ядерного столкновения США с Россией
20:54
Политика
В ООН заявили о недопустимости принуждения к отъезду Тимановской из Токио
20:54
Общество
Ученые установили, как микропластик влияет на кровяные клетки человека
Все новости

Небоскребы с террасами построят на Большой Черемушкинской улице в Москве

  /   Обновлено: 02 августа 2021 20:23
Общество
Небоскребы с террасами построят на Большой Черемушкинской улице в Москве
Федеральное агентство новостей  /  Герман Парло

Москва, 2 августа. Проект высотного жилого комплекса из двух небоскребов с террасами, который планируется построить на Большой Черемушкинской улице в Москве, получил одобрение Москомархитектуры.

Комплекс будет представлять собой две 42-этажные башни, созданные на едином стилобате. Общая площадь строений составит примерно 72 тыс. квадратных метров. Строительными работами займется девелопер Tekta Group, сообщили в Москомархитектуре.

Согласно проекту, в обоих корпусах предусмотрены террасы, а на первом и втором этажах будут организованы общественные пространства. В частности, там может появиться образовательный центр.

Кроме того, в столице в скором времени создадут пять новых общественных пространств. Власти Москвы намерены благоустроить районы Новокосино, Новогиреево, Нижегородский, Рязанский, Текстильщики и Некрасовка.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Небоскребы с террасами построят на Большой Черемушкинской улице в Москве
москва строительство небоскребы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru