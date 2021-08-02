Небоскребы с террасами построят на Большой Черемушкинской улице в Москве

Москва, 2 августа. Проект высотного жилого комплекса из двух небоскребов с террасами, который планируется построить на Большой Черемушкинской улице в Москве, получил одобрение Москомархитектуры.

Комплекс будет представлять собой две 42-этажные башни, созданные на едином стилобате. Общая площадь строений составит примерно 72 тыс. квадратных метров. Строительными работами займется девелопер Tekta Group, сообщили в Москомархитектуре.

Согласно проекту, в обоих корпусах предусмотрены террасы, а на первом и втором этажах будут организованы общественные пространства. В частности, там может появиться образовательный центр.

Кроме того, в столице в скором времени создадут пять новых общественных пространств. Власти Москвы намерены благоустроить районы Новокосино, Новогиреево, Нижегородский, Рязанский, Текстильщики и Некрасовка.