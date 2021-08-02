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Московские строители приступили к отделочным работам в тоннеле под Киевским шоссе
Общество
Московские строители приступили к отделочным работам в тоннеле под Киевским шоссе
pixabay.com  /  thewet nonthachai

Москва, 2 августа. Строительство участка магистрали «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе» в Москве продолжается.

Согласно проекту, здесь появятся эстакада над Боровским шоссе и тоннель под Киевским шоссе. На данный момент рабочие начали отделочные работы на одном из направлений тоннеля под Киевским шоссе.

«Специалисты устанавливают металлоизоляцию и бетонируют прижимную стену», — заявил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Новая магистраль позволит жителям районов Ново-Переделкино и Солнцево быстрее передвигаться по городу. Кроме того, значительно увеличится пропускная способность Боровского, Киевского, Калужского и Варшавского шоссе.

Дептранс Москвы ранее сообщил о перекрытии движения на пяти улицах города. Так, с 9 по 12 августа одна полоса улицы Ивана Франко будет частично перекрыта.

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москва тоннель строительство
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