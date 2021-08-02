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Рабочий погиб при строительстве моста через Москву-реку

  /   Обновлено: 02 августа 2021 19:17
Происшествия
Рабочий погиб при строительстве моста через Москву-реку
pixabay.com

Москва, 2 августа. Строитель погиб, сорвавшись с 12-метровой высоты. Инцидент произошел в районе Москва-Сити, на месте работает следственно-оперативная группа.

Трагедия произошла во время строительства моста через Москву-реку, дублирующего Кутузовский проспект. В результате падения мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, сообщил источник ФАН.

Прибывшие на вызов врачи скорой помощи смогли лишь констатировать смерть. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Похожий случай произошел в Башкирии. Молодой разнорабочий упал со строительных лесов и погиб. Предприниматель, который пренебрег безопасностью на объекте, отрицал вину и заявлял, что не несет ответственности за жизнь наемных сотрудников.

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