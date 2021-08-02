Блогер проехался по Москве с привязанной к крыше Bentley девушкой

Москва, 2 августа. Блогер Сергей Косенко проехался по Москве с привязанной к крыше Bentley девушкой. Таким «прогревом» аудитории уже заинтересовались правоохранительные органы.

Полиция организовала проверку по факту заезда блогера с девушкой на крыше машины. Дорогостоящий автомобиль не принадлежит Косенко, но на машине «висят» 68 неоплаченных штрафов на общую сумму 78,5 тыс. рублей. Провокационное видео молодой человек опубликовал на своей странице в социальной сети.

На кадрах видно, как юноша управляет машиной одной рукой, потому что другая рука соединена с рукой девушки на крыше наручниками. Также у «пассажирки» заклеен рот. Блогер-«миллионник» объяснил, что он и его возлюбленная проходят задание, и такой проезд — одна из его частей.