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Эколог Исмаилов оценил качество воздуха в Подмосковье
Общество
Эколог Исмаилов оценил качество воздуха в Подмосковье
ИА «Политика Сегодня»  /  Алиса Денисова

Москва, 2 августа. Председатель Общероссийской̆ общественной̆ организации «Российское экологическое общество» Рашид Исмаилов оценил качество воздуха в Московской области.

По словам специалиста, для столичного региона этот вопрос не является значимой проблемой. Исмаилов объяснил ситуацию тем, что населенные пункты в Подмосковье находятся на достаточном расстоянии от промышленных предприятий.

«Московская область не является территорией с очень высоким уровнем загрязнения воздуха. Повышенная концентрация вредных веществ в атмосфере, как правило, наблюдается там, где располагаются промышленные производства», — заявил эколог в беседе с «Радио 1».

Кроме того, Исмаилов отметил величину территориальной площади Подмосковья. В связи с тем, что города в области расположены вдали от промзон, качество воздуха в регионе можно считать удовлетворительным.

В России тем временем могут появиться новые штрафы за загрязнение воздуха. Соответствующий законопроект разработало Минприроды РФ.

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подмосковье качество воздух
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