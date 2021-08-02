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Суд в Москве вынес первый приговор по «санитарному делу»
Происшествия
Суд в Москве вынес первый приговор по «санитарному делу»
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Москва, 2 августа. Преображенский суд Москвы признал виновным фигуранта «санитарного дела» Дани Акеля и назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей.

Это первый приговор, вынесенный по делу о нарушении санитарных норм во время несогласованного митинга в центре российской столицы, отметили в пресс-службе суда.

Ранее Преображенский районный суд перенес дату оглашения приговора по «санитарному делу» экс-юристу ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) Любови Соболь.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

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