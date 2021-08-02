Переболевшие москвичи помогли заготовить 18 тонн плазмы с антителами к COVID-19

Москва, 2 августа. Москвичи после перенесенного коронавируса и вакцинации в качестве доноров помогли заготовить 18 тонн плазмы с антителами к COVID-19.

Всего с начала пандемии столичные жители осуществили более 32 тысяч донаций, благодаря которым удалось заготовить 18 тонн плазмы с антителами, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в беседе с РИА Новости.

При этом донорами стали 24 тыс. человек, из которых 17% сдавали плазму повторно. По словам Раковой, исследования доказали эффективность плазмы в борьбе с заболеванием. Так, полученные от вакцинированных донации дают возможность в 1,5 раза быстрее заблокировать распространение вируса в организме.

Врач Александр Костин ранее объяснил, кому могут назначить терапию с использованием плазмы. Для этого необходимо понимать, по какому сценарию у пациента будет развиваться COVID-19.