Похитители колесных пар железнодорожных составов предстанут перед судом в Москве

Москва, 2 августа. Следователи закончили расследование уголовного дела в отношении ОПГ, занимавшейся похищением железнодорожных колес.

В процессе расследования стало известно, что один из участников организации занимался ремонтными работами подвижных составов. Он и придумал схему обогащения за счет продажи железнодорожных колес.

Материальный ущерб различным организациям составил более 7 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО. Главный фигурант уголовного дела собрал вокруг себя еще семь коллег по работе. Для него была избрана мера пресечения в виде заключения в СИЗО, а сообщники получили подписку о невыезде. Уголовное дело в отношении злоумышленников передано в суд.

Ранее, в мае, петербуржцы хотели украсть товары из магазина и ударили кирпичом продавщицу. Полицейские задержали злоумышленников.