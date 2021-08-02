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Похитители колесных пар железнодорожных составов предстанут перед судом в Москве

  /   Обновлено: 02 августа 2021 16:03
Происшествия
Похитители колесных пар железнодорожных составов предстанут перед судом в Москве
pixabay.com

Москва, 2 августа. Следователи закончили расследование уголовного дела в отношении ОПГ, занимавшейся похищением железнодорожных колес.

В процессе расследования стало известно, что один из участников организации занимался ремонтными работами подвижных составов. Он и придумал схему обогащения за счет продажи железнодорожных колес.

Материальный ущерб различным организациям составил более 7 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО. Главный фигурант уголовного дела собрал вокруг себя еще семь коллег по работе. Для него была избрана мера пресечения в виде заключения в СИЗО, а сообщники получили подписку о невыезде. Уголовное дело в отношении злоумышленников передано в суд.

Ранее, в мае, петербуржцы хотели украсть товары из магазина и ударили кирпичом продавщицу. Полицейские задержали злоумышленников.

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