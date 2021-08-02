Суд вынес приговор владельцу подмосковного дома престарелых, где сгорели 12 человек

Москва, 2 августа. Владельца подмосковного дома престарелых, где в 2020 году заживо сгорели 12 человек, приговорили к шести годам и пяти месяцам колонии общего режима.

В мае прошлого года в хосписе, расположенном в Красногорске, произошел пожар. Спасатели обнаружили под завалами тела девяти пожилых людей, еще трое пенсионеров скончались в больнице.

Правоохранители установили, что обвиняемый использовал логотип официального хосписа, но вел бизнес нелегально. Кроме того, он состоял на учете в наркологическом диспансере.