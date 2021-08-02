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Москвичей предупредили о кратковременных дождях в течение недели
Общество
Москвичей предупредили о кратковременных дождях в течение недели
pixabay.com

Москва, 2 августа. Кратковременные дожди ожидаются в Москве на протяжении практически всей недели. Таким прогнозом поделилась главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, 2 августа в городе окажется последним настолько теплым днем, хотя местами возможно выпадение осадков. Также ожидается гроза, во время которой порывы ветра могут усиливаться до 12-17 метров в секунду.

Во вторник прогнозируется переменная облачность, во второй половине дня не исключен небольшой кратковременный дождь. Такая же погода будет наблюдаться в среду, но при этом четверг выдастся солнечным. Температура воздуха в течение недели будет держаться в пределах +23...+25 градусов, передает РИА Новости.

Жителей Петербурга тем временем предупредили о серьезном ухудшении погоды 2 августа. В городе пройдет дождь, который местами может усиливаться.

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