Арестованная участница Pussy Riot Рита Флорес попала в больницу с коронавирусом

Москва, 2 августа. Медики госпитализировали участницу Pussy Riot, арестованную на 15 суток за неповиновение полиции, в минувшую пятницу. Ее тест на COVID-19 показал положительный результат.

В связи с госпитализацией девушки руководство спецприемника обратилось в суд с просьбой приостановить исполнение наказания. Это делается для того, чтобы после выписки участница Pussy Riot была снова помещена под арест. Правозащитники же намерены добиться его прекращения.

Флорес была задержана столичными правоохранителями 21 июля. Позже на нее был составлен административный протокол за неповиновение сотрудникам полиции. По словам стражей порядка, девушка отказала в просьбе предоставить документ, удостоверяющий личность.