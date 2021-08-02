Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 августа 13:44
13:41
Спорт
Гимнаст Денис Аблязин завоевал серебро в опорном прыжке на Олимпиаде-2020
13:40
Политика
Грызлов призвал Киев к возврату переговоров по Донбассу в формате ТКГ
13:34
Происшествия
Обвинение против замгендиректора ОАО «Томское пиво» направили в суд
13:33
Политика
Дзермант заявил о спланированном скандале с белорусской бегуньей Тимановской в Токио
13:31
Происшествия
Суд в Москве приговорил к колонии блогера за розыгрыш с приступом COVID-19
13:31
Спорт
Росгвардейцы принесли треть олимпийских медалей в копилку ОКР
13:30
Видео
Пашинян назначен премьер-министром Армении. События дня
13:29
Общество
Журфак МГУ предложил учредить стипендию имени Ясена Засурского
13:29
Энциклопедия ФАН
Красный свет ― дороги нет: 5 августа отмечаем Всемирный день светофора
13:25
Экономика
«Газпром» отказался от транзитных мощностей Украины на четвертый квартал
Все новости

Арестованная участница Pussy Riot Рита Флорес попала в больницу с коронавирусом

  /   Обновлено: 02 августа 2021 13:03
Общество
Арестованная участница Pussy Riot Рита Флорес попала в больницу с коронавирусом
ФБА «Экономика сегодня»  /  Андрей Тюнников

Москва, 2 августа. Медики госпитализировали участницу Pussy Riot, арестованную на 15 суток за неповиновение полиции, в минувшую пятницу. Ее тест на COVID-19 показал положительный результат.

В связи с госпитализацией девушки руководство спецприемника обратилось в суд с просьбой приостановить исполнение наказания. Это делается для того, чтобы после выписки участница Pussy Riot была снова помещена под арест. Правозащитники же намерены добиться его прекращения.

Флорес была задержана столичными правоохранителями 21 июля. Позже на нее был составлен административный протокол за неповиновение сотрудникам полиции. По словам стражей порядка, девушка отказала в просьбе предоставить документ, удостоверяющий личность.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Арестованная участница Pussy Riot Рита Флорес попала в больницу с коронавирусом
арест pussy riot госпитализация флорес коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru