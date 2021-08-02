Медики из Московского областного НИИ начнут лечить детей с остеогенезом

Москва, 2 августа. Московские врачи из областного НИИ детства начнут оказывать медпомощь маленьким пациентам, страдающим несовершенным остеогенезом.

Это стало возможным благодаря расширению перечня профильной помощи. В НИИ работают отделения медицинской реабилитации и детской ревматологии, а также доступна рентгеновская и ультразвуковая денситометрия.

Несовершенный остеогенез — это генетическая патология, для которой характерно нарушение образования костной ткани. Болезнь проявляется высокой хрупкостью костной системы, объяснила директор НИИ, главный внештатный педиатр Нисо Одинаева.

«Теперь мы будем проводить лечение и «хрустальных детей»», — подчеркнула она.

Чтобы лечиться в НИИ, нужно получить направление от специалиста по месту жительства. При этом после стационарного лечения пациентам предлагают наблюдение в дневном стационаре, пишут «Вести Подмосковья».

Ведущие хирурги России ранее провели мастер-класс для коллег из регионов. Специалисты провели три операции детей, страдающих крипторхизмом.