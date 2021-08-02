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Изготовителя поддельных справок о медотводе от вакцинации задержали в Москве
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Изготовителя поддельных справок о медотводе от вакцинации задержали в Москве

  /   Обновлено: 02 августа 2021 12:09
Происшествия
Изготовителя поддельных справок о медотводе от вакцинации задержали в Москве
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 2 августа. Сотрудники полиции задержали в столице курьера и изготовителя поддельных справок о медицинском отводе от вакцинации против COVID-19.

Сотрудники правопорядка у станции метро «Водный стадион» задержали курьера во время передачи поддельной справки. Он признался, что документы для доставки он получал от неизвестной женщины, а вырученные деньги переводил на указанный счет, заявили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Позже подозреваемую в изготовлении поддельных документов задержали и отправили в отделение полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело. Статья предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы. Женщина получила подписку о невыезде.

Московская полиция возбудила два уголовных дела по факту изготовления поддельных медотводов и сертификатов о вакцинации от COVID-19, сообщало РИАМО. Им грозит реальный тюремный срок.

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