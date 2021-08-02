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Суд перенес оглашение приговора Соболь по «санитарному делу»

  /   Обновлено: 02 августа 2021 11:28
Происшествия
Суд перенес оглашение приговора Соболь по «санитарному делу»
instagram.com  /  @sobollubov

Москва, 2 августа. Преображенский суд Москвы перенес дату оглашения приговора Любови Соболь, обвиняемой в нарушении санитарных норм в ходе несогласованного митинга в центре столицы.

Заседание состоится завтра, сообщили в суде. Причина такого решения пока не сообщается. Ожидалось, что судебный процесс завершится сегодня.

Приговор экс-юристу ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) Соболь станет первым в отношении других фигурантов «санитарного дела».

По версии следствия, соратница Алексея Навального через социальные сети призывала россиян выходить на незаконную акцию в его поддержку, создав риск массового заражения COVID-19. Вину Соболь не признает.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

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