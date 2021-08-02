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Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве

  /   Обновлено: 02 августа 2021 09:41
Общество
Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве
Global Look Press  /  Medien Service Mueller I Oliver /www.imago-images.de

Москва, 2 августа. Информация об оранжевом уровне погодной опасности в Москве появилась на сайте Гидрометцентра. Предупреждение будет действовать в понедельник, 2 августа, с 11:00 до 18:00.

Синоптики заявили, что в местами воздух прогреется до +30 градусов. Они подчеркнули, что также в российской столице возможно усиление ветра до 17 метров в секунду. Москвичей предупредили, что с 09:00 до 21:00 в городе ожидается гроза.

Сильный ветер прогнозируют и в Подмосковье. Спасатели рекомендуют убрать вещи с балконов и дворов. Сотрудники МЧС добавили, что лучше не парковать автомобили возле высоких деревьев или рекламных щитов.

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее объявил об окончании сезона «серебристых облаков» в Москве. Он считает, что это явление уйдет с началом августа.

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