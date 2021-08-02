Московский зоопарк пополнился птенцами краснокнижных полярных сов

Москва, 2 августа. В Московском зоопарке вылупились четыре птенца полярных сов, которые занесены в Международную Красную книгу.

После периода ухаживаний, который проходит у сов в конце зимы, птицы начали готовиться к выведению потомства. Весной, когда снег стаял, совы выкопали в земле ямку для гнезда, сообщает РИАМО.

Пока самка высиживала яйца, самец приносил ей пищу и защищал подругу. В этот важный для них период жизни орнитологи старались не заходить в вольер без надобности. Теперь на свет появились четыре птенца.

Специалисты зоопарка наблюдают за развитием птенцов. После первого осмотра орнитологи пришли к выводу, что все совята здоровы. Когда птенцы вырастут, их перевезут в российские или зарубежные зоопарки для поддержания резервной популяции полярных сов.​