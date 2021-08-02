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Собянин исключил тотальные проверки бизнеса на вакцинацию работников

  /   Обновлено: 02 августа 2021 04:28
Общество
Собянин исключил тотальные проверки бизнеса на вакцинацию работников
Федеральное агентство новостей

Москва, 2 августа. Тотальной проверки на предприятиях Москвы, где требовалось достичь 60% вакцинированных среди сотрудников, не планируется, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

И без тотальных проверок поставленные цели по доли вакцинированных были достигнуты. Собянин в интервью РБК отметил, что большинство компаний выполнили все требования. По его словам, в целом отрасли превысили показатель 60%, а на некоторых предприятиях было более 70–80% привитых сотрудников. Об этом информирует RT.

Пандемия коронавируса стоила столичному бюджету более 600 млрд рублей. По словам мэра столицы Сергея Собянина, большая часть денежных средств была направлена на поддержку бизнеса и населения города. Также бюджет понес убытки от потери дохода.

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