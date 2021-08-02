Собянин заявил об отсутствии планов делать платным въезд в центр Москвы

Москва, 2 августа. Въезд в центр российской столицы еще не планируется делать платным. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин отметил, что в городе отсутствует критичность с дорожной ситуацией. Так Собянин ответил на вопрос, рассматривают ли столичные власти платный въезд в центр города. Об этом информирует РБК.

Бюджет Москвы потерял более 600 млрд рублей во время пандемии коронавируса, сообщал Собянин. По его словам, большая часть средств была выделена на борьбу с коронавирусной инфекцией и поддержку населения и бизнеса.