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Собянин поделился итогами введения QR-кодов в Москве
Общество
Собянин поделился итогами введения QR-кодов в Москве
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Москва, 2 августа. Власти Москвы ввели QR-коды, подтверждающие факт прививки от COVID-19 или болезни, для посещения мест общественного питания. О результатах практики рассказал мэр Сергей Собянин.

Практика введения QR-кодов в местах общественного питания в Москве продержалась три недели. По словам мэра российской столицы, на ситуацию с коронавирусом это положительно повлияло, передает РБК.

«Во-первых, на порядок больше стали вакцинироваться, а во-вторых, меньше контактировать. За это время заболеваемость COVID-19 упала в городе в два раза», — отметил Сергей Собянин.

Очередной всплеск заболеваемости COVID-19 наблюдался в Москве в июле текущего года. По словам мэра столицы Сергея Собянина, это связано с дельта-штаммом коронавируса, который более вирулентен первоначальной разновидности.

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