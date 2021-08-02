Собянин назвал сумму потерь бюджета Москвы во время пандемии

Москва, 2 августа. Пандемия коронавируса нового типа обошлась бюджету российской столицы в сумму более чем 600 млрд рублей.

В прошлом году было не получено 200-250 млрд рублей доходов. Еще около 350 млрд рублей было потрачено на борьбу с пандемией. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в интервью РБК.

По совам Собянина, около 100 млрд рублей власти города выделили на поддержку местных жителей и бизнеса. Он отметил, что главной целью поддержки бизнеса является возможность продолжать работать, а не раздача денег. Собянин заявил, что общепит может выйти по доходам на уровень 2019 года по итогам этого года при отсутствии новых ограничений.

Ранее Собянин рассказал, что решающим фактором при принятии мер об ужесточении или снятии ограничений в период пандемии была заполняемость коек в больницах. В Москве изначально было выделено 23 тыс. коек для пациентов с COVID-19. Сигналом к ужесточению ограничений была заполняемость двух третьих из них.