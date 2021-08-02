Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 августа 01:30
01:26
Общество
Вильфанд назвал 2 августа самым жарким днем недели в ЦФО
01:21
Общество
Венгрия вновь начнет выдавать туристические визы жителям России со 2 августа
01:10
Спорт
Чешские олимпийцы заявили о готовности перевезти Тимановскую в Прагу
01:01
Общество
Приглашенная Путиным многодетная семья из Ямала приехала на отдых в Сочи
01:00
Армия
Шойгу поздравил всех причастных с Днем Воздушно-десантных войск
00:58
Общество
Доктор Мясников спрогнозировал распространение COVID-19 волнами по три месяца
00:56
Армия
Генерал-полковник Андрей Сердюков поздравил военных с Днем ВДВ
00:51
Общество
Собянин объяснил вспышку заболеваемости коронавирусом в Москве в июле
00:47
Общество
Собянин поделился итогами введения QR-кодов в Москве
00:41
Армия
Командующий ВДВ Сердюков сообщил о поставке нового вооружения в войска России
Все новости

Власти Москвы поделились планами по введению удаленки для школьников осенью
Общество
Власти Москвы поделились планами по введению удаленки для школьников осенью
pixabay.com

Москва, 2 августа. Школьников не планируют отправлять на удаленный режим обучения в наступающем учебном году. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Ближайшее крупное мероприятие, которое пройдет не только в столице, но и по всей России, — 1 сентября. Власти Москвы намерены сохранить очный режим обучения для школьников в этом году, передает РБК.

Московские власти планируют отказаться от проведения фестивалей, посвященных Дню города. В этом году он выпадает на 4 сентября. Будут работать только ярмарки, заявил Собянин в интервью.

«Сезонную торговлю надо активизировать, чтобы увеличить конкуренцию и притормозить рост цен», — подчеркнул мэр города.

Пандемия коронавируса обошлась бюджету российской столицы на сумму свыше 600 миллиардов рублей. В прошлом году не было получено до 250 миллиардов рублей, объяснил мэр Москвы Сергей Собянин.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Власти Москвы поделились планами по введению удаленки для школьников осенью
школа учебный год удаленный формат
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru