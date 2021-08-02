Власти Москвы поделились планами по введению удаленки для школьников осенью

Москва, 2 августа. Школьников не планируют отправлять на удаленный режим обучения в наступающем учебном году. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Ближайшее крупное мероприятие, которое пройдет не только в столице, но и по всей России, — 1 сентября. Власти Москвы намерены сохранить очный режим обучения для школьников в этом году, передает РБК.

Московские власти планируют отказаться от проведения фестивалей, посвященных Дню города. В этом году он выпадает на 4 сентября. Будут работать только ярмарки, заявил Собянин в интервью.

«Сезонную торговлю надо активизировать, чтобы увеличить конкуренцию и притормозить рост цен», — подчеркнул мэр города.

Пандемия коронавируса обошлась бюджету российской столицы на сумму свыше 600 миллиардов рублей. В прошлом году не было получено до 250 миллиардов рублей, объяснил мэр Москвы Сергей Собянин.