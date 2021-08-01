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Дептранс Москвы сообщил о перекрытии движения на пяти улицах города

  /   Обновлено: 01 августа 2021 20:18
Общество
Дептранс Москвы сообщил о перекрытии движения на пяти улицах города
pskovgorod.ru  /  Пресс-служба администрации Пскова

Москва, 1 августа. Движение транспорта будет ограничено на пяти улицах Москвы из-за строительных работ, предупредили в столичном дептрансе.

Одна полоса улицы Ивана Франко будет частично перекрыта с 9 по 12 августа. Ремонтные работы также пройдут на участках улицы Маршала Конева и 1-го Волоколамского проезда с 9 по 15 августа. Выделенную полосу для общественного транспорта на Лужнецком мосту перекроют в период с 9 по 25 августа.

Движение на двух полосах подъездной дороги к аэропорту Внуково будет ограничено с 11 августа по 30 ноября. Строительство станции«Каховка» Большой кольцевой линии метро станет причиной частичного перекрытия дороги на улице Удальцова.

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москва ограничение движения строительные работы
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