Москвичам пообещали конец купального сезона из-за «обвала холода»

Москва, 1 августа. Жаркая погода и купальный сезон в Москве закончатся в августе, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Последний жаркий день для москвичей наступит в понедельник, воздух прогреется до 30 градусов выше нуля. Уже на следующий день в городе ожидается «обвал холода» — столбики термометров упадут до 20 – 25 градусов. Жители столицы еще успеют искупаться в жаркие выходные на следующей неделе, однако затем в городе установиться прохладная погода, заключил Тишковец в комментарии РИА Новости.

Температура воздуха в первые дни августа будет немного превышать климатическую норму. Затем тыловая часть циклона принесет в Москву кратковременные дожди. Столбики термометров ночью будут падать до 10 – 15 градусов выше нуля.

Жителей Европейской части России ждет преимущественно теплая погода в начале августа, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Однако россиянам стоит быть готовыми и к ливням с грозами.