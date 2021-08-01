Более сотни знаковых мест Москвы облагородят до конца 2021 года

Москва, 1 августа. В 2021 году в столице России благоустроят более 100 знаковых мест и около 300 площадок на территории образовательных учреждений, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Полномасштабные работы также идут на 20 улицах Москвы. В прошлом году большинство столичных проектов по благоустройству пришлось остановить из-за ситуации с коронавирусной инфекции, отметил он.

«Всегда, когда мы занимаемся благоустройством, возникают дополнительные требования и проявляется интерес горожан, появляется запрос. И наоборот, запрос, конечно, тоже нас подвигает к тому, чтобы улучшать и благоустраивать город», — заявил Собянин в эфире «России-1».

Работы по благоустройству также проведут в скверах и на пешеходных зонах, которые находятся на юго-востоке Москвы. Так, в районе Выхино-Жулебино в порядок приведут сквер имени Хлобыстова, рассказал Сергей Собянин.