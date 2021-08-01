Москвичи несут цветы к журфаку МГУ в память о Засурском

Москва, 1 августа. Десятки людей несут цветы к журналистскому факультету Московского государственного университета имени Ломоносова, желая почтить память Ясена Засурского.

Президент факультета журналистики МГУ скончался на 91-м году жизни. Вероятно, его похоронят на Троекуровском кладбище в российской столице, заявил источник в сфере образования, знакомый с пожеланиями близких умершего, пишет ТАСС.

Журналист и телеведущий Аркадий Мамонтов поделился воспоминаниями о Ясене Засурском. Он признался, что получил в МГУ те знания, которые стали базой всей его работы. Ясен Засурский любил своих студентов, видя талант в каждом, отметил Аркадий Мамонтов.