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Москвичи несут цветы к журфаку МГУ в память о Засурском

  /   Обновлено: 01 августа 2021 19:06
Общество
Москвичи несут цветы к журфаку МГУ в память о Засурском
pixabay.com

Москва, 1 августа. Десятки людей несут цветы к журналистскому факультету Московского государственного университета имени Ломоносова, желая почтить память Ясена Засурского.

Президент факультета журналистики МГУ скончался на 91-м году жизни. Вероятно, его похоронят на Троекуровском кладбище в российской столице, заявил источник в сфере образования, знакомый с пожеланиями близких умершего, пишет ТАСС.

Журналист и телеведущий Аркадий Мамонтов поделился воспоминаниями о Ясене Засурском. Он признался, что получил в МГУ те знания, которые стали базой всей его работы. Ясен Засурский любил своих студентов, видя талант в каждом, отметил Аркадий Мамонтов.

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москва мгу засурский
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