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Девушка обвинила иностранца в изнасиловании в московской гостинице

  /   Обновлено: 01 августа 2021 18:44
Происшествия
Девушка обвинила иностранца в изнасиловании в московской гостинице
pixabay.com  /  Olichel

Москва, 1 августа. Женщина обратилась в полицию, рассказав, что ее знакомый из Латвии совершил над ней насилие сексуального характера в номере отеля.

Пострадавшая сообщила правоохранителям, что она познакомилась с предполагаемым преступником в социальных сетях. Тот якобы часто приезжает в российскую столицу по работе. В какой-то момент они зашли в гостиницу, где остановился мужчина.

Там иностранец попытался поцеловать свою знакомую, на что та дала латвийцу четкий отказ. Тогда злоумышленник надругался над москвичкой. Пока по факту произошедшего проводится проверка, но вскоре следователи могут возбудить по факту произошедшего уголовное дело.

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