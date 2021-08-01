Загоревшийся внедорожник затруднил движение машин в Лефортовском тоннеле Москвы

Москва, 1 августа. В Москве автомобиль загорелся на внешней стороне Третьего транспортного кольца. ЧП значительно затруднило транспортное движение в Лефортовском тоннеле.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Движение автомобилей по внешней стороне тоннеля осуществляется только по одной полосе. Это способствовало образованию большой пробки от Нижегородской эстакады.

Столичный департамент транспорта просит водителей выбирать маршруты в объезд места происшествия. Информация о пострадавших в аварии уточняется.