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Напавший на полицейских житель Подмосковья хранил дома нелегальные боеприпасы

  /   Обновлено: 01 августа 2021 15:40
Происшествия
Напавший на полицейских житель Подмосковья хранил дома нелегальные боеприпасы
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Москва, 1 августа. Правоохранители обнаружили незаконные боеприпасы при обыске в квартире у задержанного по факту нападения на полицейского.

Сотрудники полиции в ходе патрулирования Кировоградской улицы обратили внимание на молодого человека, который, увидев правоохранителей, попытался убежать. В ходе задержания юноша распылил в лицо одному из полицейских газовый баллончик.

Нападавшим оказался 18-летний житель Московской области. В отношении его возбуждено уголовное дело по факту применение насилия в отношении представителя власти.

В рамках следствия сотрудники правоохранительных органов провели обыск в квартире у задержанного и изъяли пистолет, переделанный самодельным способом из списанного охолощенного пистолета Р-411, а также устройство, предназначенное для глушения звука выстрела и 32 патрона.

По обнаруженным фактам мужчина стал фигурантом еще одного дела. Он обвиняется в незаконном приобретении и хранении оружия, а также боеприпасов.

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подмосковье уголовное дело полиция боеприпасы
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