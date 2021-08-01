Напавший на полицейских житель Подмосковья хранил дома нелегальные боеприпасы

Москва, 1 августа. Правоохранители обнаружили незаконные боеприпасы при обыске в квартире у задержанного по факту нападения на полицейского.

Сотрудники полиции в ходе патрулирования Кировоградской улицы обратили внимание на молодого человека, который, увидев правоохранителей, попытался убежать. В ходе задержания юноша распылил в лицо одному из полицейских газовый баллончик.

Нападавшим оказался 18-летний житель Московской области. В отношении его возбуждено уголовное дело по факту применение насилия в отношении представителя власти.

В рамках следствия сотрудники правоохранительных органов провели обыск в квартире у задержанного и изъяли пистолет, переделанный самодельным способом из списанного охолощенного пистолета Р-411, а также устройство, предназначенное для глушения звука выстрела и 32 патрона.

По обнаруженным фактам мужчина стал фигурантом еще одного дела. Он обвиняется в незаконном приобретении и хранении оружия, а также боеприпасов.