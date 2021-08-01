Заболеваемость COVID-19 по Москве упала в два раза за время использования QR-кодов

Москва, 1 августа. Введение системы QR-кодов в столице России на три недели привело к тому, что горожане стали активнее проходить вакцинацию от коронавируса, заявил мэр Сергей Собянин.

Заболеваемость COVID-19 по Москве также упала в два раза за время действия QR-кодов, сообщил Собянин. Система стала причиной того, что люди сократили количество социальных контактов, отметил он в интервью РБК.

Также мэр Москвы обратил внимание, что решающим фактором в принятии решений об усилении или снятии ограничений по вирусу SARS-CoV-2 является заполняемость коек в больницах. Изначально в городе подготовили 23 тыс. мест для оказания помощи зараженным коронавирусом, добавил он.