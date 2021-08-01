Собянин назвал причину всплеска заболеваемости коронавирусом в Москве в июне

Москва, 1 августа. Столичные врачи наблюдали всплеск заболеваемости коронавирусом в начале лета, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Причиной такой динамики стал штамм «Дельта», объяснил градоначальник. Несмотря на новую мутацию коронавируса, России удалось преодолеть всплеск заболеваемости быстрее европейских городов, обратил внимание Собянин.

Ситуация с коронавирусом в Москве начала стабилизироваться после введения QR-кодов. По словам мэра, жители столицы начали активно проходить вакцинацию от коронавируса.