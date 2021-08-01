Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 августа 16:14
16:13
Спорт
Форвард «Зенита» Сердар Азмун останется в Петербурге
16:10
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле переживает смерть преданного друга
16:08
Общество
Отмыв денег в спорткомитете: Журавко указал на проблемы спорта на Украине
16:05
Происшествия
Житель Железноводска с гранатой и ножом угрожал расправой шумным коммунальщикам
16:05
Спорт
Тимановская запросит политическое убежище в посольстве Австрии в Японии
15:54
Происшествия
Спасатели ликвидируют последствия паводка в Приамурье
15:51
Общество
Белухи из «китовой тюрьмы» все чаще приходят к людям в Приморье, ФАН публикует видео
15:48
Спорт
Президент ВФП Сальников прокомментировал слова Губерниева в адрес тренерского штаба
15:41
Общество
Медленно гаснет: кинокритик рассказал о состоянии здоровья Леонида Куравлева
15:40
Происшествия
Силовики задержали «самбиста», напавшего на автоинспектора в Ейске
Все новости

Собянин назвал причину всплеска заболеваемости коронавирусом в Москве в июне

  /   Обновлено: 01 августа 2021 15:35
Общество
Собянин назвал причину всплеска заболеваемости коронавирусом в Москве в июне
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 1 августа. Столичные врачи наблюдали всплеск заболеваемости коронавирусом в начале лета, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Причиной такой динамики стал штамм «Дельта», объяснил градоначальник. Несмотря на новую мутацию коронавируса, России удалось преодолеть всплеск заболеваемости быстрее европейских городов, обратил внимание Собянин.

Ситуация с коронавирусом в Москве начала стабилизироваться после введения QR-кодов. По словам мэра, жители столицы начали активно проходить вакцинацию от коронавируса.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Собянин назвал причину всплеска заболеваемости коронавирусом в Москве в июне
москва собянин коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru