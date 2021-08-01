Собянин назвал решающий фактор принятия решений об ужесточении или снятии ограничений

Москва, 1 августа. Заполняемость коек — решающий фактор при принятии решений об ужесточении или снятии ограничений из-за коронавируса, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Для пациентов с COVID-19 в Москве изначально подготовили 23 тыс. коек. Если две трети из них заполняются, это сигнал к принятию ограничительных мер. Например, такое решение власти Москвы приняли в мае и июне. Речь идет не об общем локдауне, а о локальных мерах.

«И как только мы увидели, что идет спад заболеваемости, начали эти койки выводить из оборота, возвращать плановую медицинскую помощь и отменять ограничительные меры», — рассказал Собянин в интервью РБК.

Число больных коронавирусом в Москве снизилось, заявил мэр города Сергей Собянин. Улучшения эпидситуации удалось добиться благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики.