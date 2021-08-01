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Собянин назвал решающий фактор принятия решений об ужесточении или снятии ограничений

  /   Обновлено: 01 августа 2021 15:20
Общество
Собянин назвал решающий фактор принятия решений об ужесточении или снятии ограничений
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 1 августа. Заполняемость коек — решающий фактор при принятии решений об ужесточении или снятии ограничений из-за коронавируса, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Для пациентов с COVID-19 в Москве изначально подготовили 23 тыс. коек. Если две трети из них заполняются, это сигнал к принятию ограничительных мер. Например, такое решение власти Москвы приняли в мае и июне. Речь идет не об общем локдауне, а о локальных мерах.

«И как только мы увидели, что идет спад заболеваемости, начали эти койки выводить из оборота, возвращать плановую медицинскую помощь и отменять ограничительные меры», — рассказал Собянин в интервью РБК.

Число больных коронавирусом в Москве снизилось, заявил мэр города Сергей Собянин. Улучшения эпидситуации удалось добиться благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики.

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москва собянин коронавирус
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