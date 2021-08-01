СК предъявил обвинение хозяйке фитнес-клуба, где погибла дочь актера Конкина

Москва, 1 августа. Владелица фитнес-центра, в котором скончалась София Конкина, стала обвиняемой. Она фигурирует в деле об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Первоначально отрабатывалась версия о насильственной смерти дочери известного актера. Следователи не нашли подтверждения факта убийства.

Потерпевшая 22 сентября плавала в бассейне в данном фитнес-клубе. По неизвестной причине она стала захлебываться и пошла ко дну. В тяжелом состоянии ее госпитализировали, но в итоге девушка скончалась. Эксперты отметили, что в тот роковой день покойная не принимала психотропные вещества, но употребила немного спиртного.