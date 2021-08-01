Силовики в Подмосковье задержали контролера, воткнувшего нож в шею безбилетнику

Москва, 1 августа. Следователи задержали охранника-контролера железнодорожной станции Воронок в Подмосковье. Он напал с ножом на безбилетника. Подозреваемый стал фигурантом уголовного дела.

Инцидент произошел в турникетном павильоне железнодорожной станции Воронок Ярославского направления Московской железной дороги. Охранник-контролер во время конфликта с пассажиром нанес последнему несколько ударов ножом в область шеи. Пострадавший доставлен в больницу. Он находится в реанимации, за его жизнь борются врачи.

В обстоятельствах случившегося предстоит разобраться следователям. Криминалисты осмотрели место происшествия и допросили подозреваемого и очевидцев.