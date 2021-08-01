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Президент журфака МГУ Ясен Засурский скончался на 92-м году жизни

  /   Обновлено: 01 августа 2021 09:47
Общество
Президент журфака МГУ Ясен Засурский скончался на 92-м году жизни
Global Look Press  /  Viktor Chernov/Russian Look

Москва, 1 августа. Выдающийся журналист и декан журфака Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Ясен Засурский умер в возрасте 91 года.

Об этом сообщил журналист Роман Супер в соцсетях. О месте и дате прощания родственники Засурского сообщат позже.

Ясен Николаевич родился 29 октября 1929 года в Москве. В возрасте 14 лет он поступил на английский факультет Московского государственного педагогического института иностранных языков.

Засурский являлся главным редактором журнала «Вестник Московского университета», президентом Общества выпускников факультета журналистики МГУ и председателем международного совета Национальной ассоциации исследователей масс-медиа.

За свою долгую службу Ясенский удостоился множества наград и званий, среди которых Заслуженный профессор Московского университета (2003), а также Премия Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации (2015).

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