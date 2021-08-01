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Мотоциклист на Suzuki погиб после столкновения с ограждением в Москве
Происшествия
Мотоциклист на Suzuki погиб после столкновения с ограждением в Москве
pixabay.com  /  Diego Fabian Parra Pabon

Москва, 1 августа. ДТП с участием мотоциклиста произошло на северо-востоке Москвы. Водитель врезался в ограждение, в результате чего вылетел из транспорта и погиб, сообщили в экстренных службах.

По предварительным данным, авария произошла на Ярославском шоссе в районе дома 122. Мотоциклист на Suzuki не справился с управлением, после чего врезался в металлическое ограждение проезжей части с правой стороны. От резкого столкновения водителя перебросило из сиденья транспорта за ограждение эстакады.

Мотоциклист, предположительно, погиб после падения с высоты. Сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы работают над выяснением всех обстоятельств аварии.

Тем временем саратовчанин на Opel Corsa насмерть сбил трех мужчин в Волгоградской области. Смертельное ДТП произошло на трассе Борисоглебск — Волгоград.

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