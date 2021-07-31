Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на Киевском шоссе в Москве

Москва, 31 июля. Авария с участием грузовика и легкового автомобиля произошла на 40-м километре Киевского шоссе в Москве. Об этом сообщили в столичном дептрансе.

Грузовик и легковой автомобиль столкнулись в районе съезда на улице Александра Печерского по направлению к Московской области. Из-за дорожно-транспортного происшествия движение затруднено, отметили в департаменте транспорта.

Движение для транспорта открыто только по одной полосе в правом ряду. Водителей просят заранее продумывать маршруты и искать пути объезда. На месте работают спецслужбы города. Подробности уточняются.

Еще одна авария произошла на окраине Курска 31 июля. Грузовой автомобиль опрокинулся на бок. Это уже второй большегруз, который попал в ДТП на въезде в город. По факту случившегося проводится проверка.