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Московские полицейские проверяют видео с маленьким ребенком за рулем

  /   Обновлено: 31 июля 2021 20:11
Происшествия
Московские полицейские проверяют видео с маленьким ребенком за рулем
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 31 июля. Таксист посадил себе на колени ребенка во время езды. Правоохранительные органы устанавливают личность нарушителя, чтобы привлечь его к ответственности.

Сотрудники ГИБДД организовали проверку после публикации видео, на котором водитель такси посадил себе на колени ребенка во время движения автомобиля. Подробности инцидента уточняются.

Ранее экс-участник «Дома-2» посадил за руль своего восьмилетнего сына, сообщал сайт 360tv.ru. Мальчик разогнался до 50 км/ч в городе. В московской полиции рассказали, что знают о случившемся и уже проверяют все обстоятельства поездки ребенка за рулем.

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ГИБДД такси водитель
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