Московские полицейские проверяют видео с маленьким ребенком за рулем

Москва, 31 июля. Таксист посадил себе на колени ребенка во время езды. Правоохранительные органы устанавливают личность нарушителя, чтобы привлечь его к ответственности.

Сотрудники ГИБДД организовали проверку после публикации видео, на котором водитель такси посадил себе на колени ребенка во время движения автомобиля. Подробности инцидента уточняются.

Ранее экс-участник «Дома-2» посадил за руль своего восьмилетнего сына, сообщал сайт 360tv.ru. Мальчик разогнался до 50 км/ч в городе. В московской полиции рассказали, что знают о случившемся и уже проверяют все обстоятельства поездки ребенка за рулем.