Пассажир в Подмосковье получил удар ножом от охранника

Москва, 31 июля. Полицейские устанавливают обстоятельства нападения на мужчину. Пассажир получил ножевые ранения на подмосковной станции Воронок.

Согласно предварительной информации, у пострадавшего возник конфликт с охранником. Его возмутило отсутствие билета у пассажира.

Охранник ударил оппонента в живот и шею. Истекающий кровью гражданин находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.

В Токсово разгорелась ссора из-за парковочного места. Один из участников спора пустил в ход нож. Пострадавший позднее скончался.