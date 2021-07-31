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Двое детей серьезно пострадали от укусов сорвавшегося с цепи ротвейлера в Подмосковье

  /   Обновлено: 31 июля 2021 18:23
Происшествия
Двое детей серьезно пострадали от укусов сорвавшегося с цепи ротвейлера в Подмосковье
wikipedia.org  /  Josh Plueger

Москва, 31 июля. Четырехлетняя девочка и 11-месячный мальчик получили множественные травмы и укусы в результате нападения сорвавшейся с цепи собаки.

Инцидент произошел в населенном пункте Филипповское городского округа Чехов. Мать с двумя детьми во время прогулки подошли к одному из частных домов для того, чтобы купить овощи у хозяйки участка. В этот момент к ним выбежала находящаяся на цепи собака, которая сорвалась с ошейника.

Ротвейлер сначала напал на девочку, а после уронил коляску и принялся кусать за голову младенца. Отогнать пса от ребенка смогли только прибежавшие на крики женщин прохожие.

Пострадавшие доставлены в больницу. Девочка с укусами и ранами находится в состоянии средней тяжести. Врачи диагностировали у мальчика множественные переломы, тяжелую черепно-мозговую травму и рваные раны. Ребенок в реанимации. Решается вопрос о транспортировке малыша бортом санавиации в медучреждение Москвы.

По факту произошедшего сотрудники СУ СК РФ по Московской области организовали доследственную проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством РФ.

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